ABD sabırları zorluyor! Skandal görüşme

15 Kasım 2021 Pazartesi 07:48 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:48

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir heyet, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG elebaşı Mazlum Kobani'yle bölgede bir araya geldi.

İKİ TERÖRİSTLE GÖRÜŞTÜLER

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.

Bölgeye yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde terörist başı Mazlum Kobani, alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildiği öne sürülmüştü. Terörist Kobani'nin yerine sözde SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş'in atandığı iddia edilmişti.