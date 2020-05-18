18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:49

ABD, pandemide açık ara en çok vaka ve ölüm görülen ülke konumunda. ABD'deki kurbanların büyük çoğunluğunun siyahlarla diğer azınlıklardan oluşması da sistemin ırkçılığını yeniden tartışmaya açtı. Ancak Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın vaka sayılarını azınlıkların sağlıksız olmasına bağlaması tepki çekti.

Azar, 'Trump yönetiminin pandemiyle çok iyi baş ettiğini, buna rağmen en çok kurban veren ülke olunmasının Amerikalı azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmalarından kaynaklandığını' savundu.

CNN'in Washington Başmuhabiri Jake Tapper'ın programına katılan ABD Sağlık Bakanı, "Maalesef Amerika nüfusu büyük çeşitlilik arz ediyor. Önemli sağlıksız eşlikçi rahatsızlıkları olan bir toplum ki, altta yatan önemli hastalık sağlık dengesizlikleri ve temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluk nedeniyle Afrikalı Amerikalılar başta olmak üzere azınlık toplumlarımızdaki, toplumlarımızdaki pek çok bireyi risk altına sokuyor" ifadelerini kullandı.

Tapper'ın 'bu kadar çok Amerikalının Kovid-19 yüzünden ölmesinin nedeninin, dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmaları demeye getirdiğiyle' ilgili sorgulaması üzerine 'kast ettiğinin bu olmadığını' savunan Azar, bir kez daha 'ABD'nin diyabet, yüksek tansiyon, obezite gibi temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluğun önemli ölçüde orantısız yükünü taşıdığından' söz etti.

Sağlık Bakanı, ABD'de koronadan ölüm sayısının 90 bini bulmasına 'Amerikalıların sağlığının katkı yapan bir etken olduğunu' dile getirdi.

Tapper'ın 'ölüm sayısının bu kadar büyük olmasının Amerika halkının hatası mı olduğunu kast ettiğini' sorması üzerine Azar "Bu hata meselesi değil" diyerek "Hayır, Jake, lütfen yapma, lütfen çarpıtma, bu hatayla ilgili bir mesele değil. Basit bir epidemiyoloji (salgın hastalıkları ve tedavilerini inceleyen bilim) meselesi. Demek istediğim, eğer yüksek tansiyonumuz, diyabetimiz varsa, koronanın ağır komplikasyonlarıyla ilgili daha büyük risk altındayızdır. Tüm söylediğim bundan ibaret. Ve sen de bunu biliyorsun." ifadelerini kullandı.