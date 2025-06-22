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Dünya

ABD saldırısı İran'da protesto edildi

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, saldırıları protesto etti.

AA22 Haziran 2025 Pazar 18:34 - Güncelleme:
ABD saldırısı İran'da protesto edildi
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İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösterilerde kalabalık gruplar, ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi.

ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan göstericiler, sık sık "savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı.

Gösteriye, ailelerin de çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da daha sonra meydanda toplanan vatandaşların arasına katılarak bir süre meydanda gösteriyi izledi. Bu sırada İranlılar Pezeşkiyan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan dünden bu yana Tahran'dan ayrılmış olan birçok kişi kente geri dönüyor.

Şehirde kapalı olan dükkanlar yeniden açılmaya başlarken, savaş tedirginliği sürse de Tahran'da hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı gözleniyor.

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