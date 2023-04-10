ABD şaşırtmadı! Teröriste yine sahip çıktılar

Terör örgütü YPG'nin çatısını oluşturduğu SDG yöneticilerinden 'Mazlum Abdi' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'e yönelik Süleymaniye'de gerçekleşen operasyona ABD'den tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "Mazlum Abdi ile birlikte konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" derken, Pentagon Sözcüsü Phil Ventura, "Yerel ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

ÖNCE REDDETTİLER

SDG ise Abdi'nin Süleymaniye'de olduğunu önce reddetti; ardından bir açıklama daha yaparak o bölgede bulunduğunu doğruladı. ABD'lilerle yaptıkları toplantı sonrası dönüşte İHA'lara hedef olduklarını söyleyen Abdi, Amerikalıları kast ederek "Saldırıya karşı büyük bir sahiplenme yaşandı, büyük bir tepki gösterildi" dedi.

TALABANİ YİNE DEVREDE

"Süleymaniye'deki kardeşlerimiz ve müttefiklerimizle ilişkilerimizi sürdüreceğiz" diyen Abdi, 9 PKK'lının öldüğü kaza sonrası, terör örgütüne helikopter sağladığı gündeme gelen KYB Başkanı Bafıl Talabani ile yakın ilişkilerinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini de savundu. Ankara, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin bölgede yoğunlaştığı gerekçesiyle, 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlara hava sahasının kapatıldığını duyurmuştu.

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Güçleri'nin Komutanı Tümgeneral McFarlane, KYB Başkanı Bafıl Talabani ve YPG'li terörist Abdi, aralık ayında Rojava'da bir araya gelmişti.