Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriye göre, Norveç Krallığı'ndan satın alınan filonun bir parçası olan iki ek F-16 Fighting Falcon savaş uçağı, 22 Mayıs Perşembe günü Câmpia Turzii'deki 71. "General Emanoil Ionescu" Hava Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçaklar, altyapı modernizasyonu tamamlandıktan sonra Mihail Kogălniceanu'daki 57. "Kaptan Havacı Constantin Cantacuzino" Hava Üssü'nden faaliyet gösterecek olan Romanya Hava Kuvvetleri'nin 571. Savaş Filosu'na katılacak.

Bu iki uçak, Romanya ve Norveç hükümetleri arasında 32 F-16AM/BM Block 20 MLU savaş uçağının satın alınması için yapılan daha geniş bir sözleşmenin parçasıdır ve kapsamlı lojistik destek ve ABD hükümetiyle koordinasyon halinde sağlanan ek sistemlerle birlikte transfer edilmiştir. Bu üçlü düzenleme, Romanya'nın yalnızca sağlam bir savaş uçağı platformundan değil, aynı zamanda NATO standartlarındaki operasyonlar için gereken kritik bakım, eğitim ve birlikte çalışabilirlik çerçevelerinden de yararlanmasını sağlar.

10 YILLIK OPERASYONEL ÖMRE SAHİP

Tam operasyonel durumda teslim edilen Norveç menşeli F-16'lar en az 10 yıllık operasyonel ömre sahiptir. Bu satış, Romanya'nın F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarını satın alana kadarki geçiş dönemini idare edebileceği ifade edildi.

Bugüne kadar 32 uçağın 18'i teslim edildi. Bunlardan 16'sı, Câmpia Turzii'deki 71. Hava Üssü'nde konuşlanmış 48. Avcı Filosu'nda aktif olarak görev yapıyor. En yeni iki jetin gelişiyle birlikte, NATO'nun doğu kanadında stratejik önemi giderek artan bir üs olan Mihail Kogălniceanu'daki 571. Avcı Filosu'nun temeli atıldı.

Genişletilmiş Rumen F-16 filosu, NATO'nun Hava Polisi Daimi Muharebe Hizmeti'nde (SLP-PA) önemli bir rol oynayacak ve barış zamanı ve acil durum operasyonları boyunca müttefik ve ulusal hava sahasını koruyacak. Romanya'nın bu çok yönlü çok rollü savaş uçaklarına yaptığı yatırım, bölgesel güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde hem ulusal egemenliği hem de ittifak bütünlüğünü güçlendirerek hava muharebesi duruşunu önemli ölçüde yükseltiyor.

GELİŞMİŞ SİSTEMLERLE DONATILDI

Romanya'nın satın aldığı F-16AM/BM Block 20 MLU (Mid-Life Update) uçağı, savaş yeteneklerini artıran gelişmiş aviyonikler ve sistemlerle donatılmıştır. Bunlar arasında, gelişmiş hedef tespiti ve takibi sunan AN/APG-66(V)2 radarı ve modern silah sistemlerini ve görev planlamasını destekleyen Modüler Görev Bilgisayarı (MMC) yer almaktadır. Uçaklar ayrıca, AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder füzeleri ve hassas güdümlü bombalar da dahil olmak üzere çok çeşitli NATO standardı mühimmatlarla uyumludur. Ayrıca, MLU programı, gövdelerin hizmet ömrünü uzatarak önümüzdeki on yıl boyunca operasyonel hazır olmalarını sağlar.

Romanya'nın Hava Kuvvetleri için daha geniş modernizasyon planı, teslimatların 2030'da başlaması beklenen 32 adet F-35A Lightning II beşinci nesil savaş uçağının satın alınmasını içeriyor. Bu geçiş, mevcut F-16 filosunun yerini almayı ve ülkenin hava savunma yeteneklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. F-35 programı yalnızca uçak tedarikini değil, aynı zamanda yeni platformu desteklemek için altyapı, eğitim ve bakım yatırımlarını da kapsıyor. Bu stratejik hamle, Romanya'nın NATO standartlarıyla uyumlu, modern ve yetenekli bir Hava Kuvvetleri sürdürme taahhüdünün altını çiziyor.