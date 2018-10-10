ABD savaş gemisi, İsrail'in Aşdod Limanı’na demir attı

Mürettebatın bölgede bulundukları süre boyunca, ülke içinde ziyaretler gerçekleştireceği ve Aşdod sakinleriyle ilişkileri güçlendirmek için bir projeye katılacağı kaydedildi. Ayrıca İsrail’deki ABD Büyükelçiliğinin perşembe günü Amerikan donanmasının 234. kuruluş yılı münasebetiyle kutlama düzenleyeceği bilgisine de yer verildi.

Aşdod Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Orna Hozman Bechor da ABD savaş gemilerinin Aşdod Limanı’na geri dönmesinin iki ülke ilişkilerinin derinliğini simgelediğini söyledi. Bechor, İsrail ve ABD’nin bölgede ortak çıkarları bulunduğunu bu nedenle yakın gelecekte daha fazla ABD gemisinin Aşdod’a demirlemesinin doğal olduğunu kaydetti.

Suriye’deki DEAŞ mevzilerine ‘Tomahawk’ füzesi saldırısı düzenlediği bilinen ABD destroyeri son olarak 1999’da demir attığı Aşdod’a yıllar sonra yeniden demirledi.

Öte yandan, İsrail’in Kanal 10 televizyonu da geminin 400 kişilik mürettebat taşıdığını bildirdi.

(Şarku'l Avsat)