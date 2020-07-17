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Dünya

ABD savaş gemisindeki yangın günler sonra söndürüldü

12 Temmuz'da ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisinde başlayan yangın uzun çalışmalar sonrasında tamamen kontrol altına alındı. Savaş geminin komutanı Thoroman yaptığı açıklamada, 'Geminin geleceğinin ne olacağına dair öngörü ve vaatlerde bulunmak için henüz çok erken' ifadesini kullandı.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 09:38 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 09:38
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ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisinde 12 Temmuz’da başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki askeri limanda rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisinde 12 Temmuz’da başlayan yangın San Diego sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için kapsamlı uzun çalışmalar sonrasında tamamen kontrol altına alındığı açıklandı. USS Bonhomme Richard’ın Komutanı Scott Thoroman yaptığı açıklamada, ”Geminin geleceğinin ne olacağına dair öngörü ve vaatlerde bulunmak için henüz çok erken. Soruşturma tamamlanıncaya kadar herhangi bir karar vermeyeceğiz. 40 Amerikan denizci ve 23 sivil olmak üzere toplam 63 personelin dumandan ve ısıdan etkilenerek küçük yaralanmalar nedeniyle hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki askeri limanda rutin bakımlar nedeniyle demirli olan USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisinde 12 Temmuz’da yaşanan bir patlamanın ardından yangın çıkmıştı.

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