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  • ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüşmesinde soykırıma desteğini yineledi
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüşmesinde soykırıma desteğini yineledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Orta Doğu'nun durumuyla ilgili telefonda görüşme sağladı. Görüşmede, ABD'nin İsrail'in soykırım hareketine desteği yeniden belirtildi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüşmesinde soykırıma desteğini yineledi
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ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant telefonda Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Gallant'ı UNIFIL unsurlarının ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin güvenliğini ve emniyetini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya çağıran Austin, İsrailli mevkidaşına "Lübnan'da askeri operasyonlar yerine en kısa sürede sivillerin güvenliğini sağlayacak diplomatik yolu tercih etmeye ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

SOYKIRIMA DESTEĞİNİ YİNELEDİ: BAĞLIYIZ

Gazze'deki vahim insani durumdan endişe duyduğunu ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini belirten Austin, İsrailli mevkidaşına Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölen İsrail askerleri için başsağlığı diledi ve ülkesinin İsrail'in güvenliğine "bağlılığını" yineledi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne insansız hava aracı (İHA) filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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