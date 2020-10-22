star.com.tr 22 Ekim 2020 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:03

Atlantik Konseyinde açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Şu an Almanya’da bulunan 2. Süvari Alayının Polonya’ya kaydırılması için bu gerçek bir şans. Ayrıca bu önemli gelişme Ağustos ayında alınan kararların güçlendirilmesi için de oldukça önemli bir adım.” şeklinde konuştu.

Esper “2. Süvari Alayının en azından bir kısmının Polonya’nın doğusuna yerleştirebilmek gerçekten büyük bir avantaj. Esasında bu Polonyalıların da istediği bir şey ve ben bu hareketin oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum. Birçok NATO ülkesinin de böyle bir hareketin mantıklı olduğuna inandığı düşüncesindeyim.” dedi ve Rusya sınırına yeni bir üs planını bir kez daha sözleriyle ifade etti.

Bakan Esper, 2. Süvari Alayı Almanya'nın Bavyera eyaletinin Vilseck şehrinde konuşlanmıştır. Halihazırdaki alayı Polonya’ya taşımak ve ek olarak öncesinde kararlaştırılmış bin ABD askerinin de yine Polonya’ya gönderilebileceğini belirtti.

Esper, 2020 Ağustos ayında Polonya ile imzalanan askeri işbirliği anlaşması son derece önemli olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, söz konusu birliğin Polonya’ya kaydırılmasının asıl hedefinin Avrupa’daki birliklerinin azaltılması olmadığını, NATO’nun doğu sınırına verdiği önem dolayısıyla böyle bir karar alındığını ekledi.

Polonya, ülkenin batısında yer alan Powidz’de ABD Ordusu zırhlı tugayına ev sahipiliği yapabilecek bir tesis inşaatı projesinin iki sene içerisinde tamamlanmasını planlanıyor.

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