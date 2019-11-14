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ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye ile sağlam bir ilişki temin edilmeli

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi. Esper, Türkiye ile sağlam bir ilişki temin edilmesi gerektiğini de belirtti.

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Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak." dedi.

Mark Esper, Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye'nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.

Bir soru üzerine, ABD'nin bölgede YPG/PKK'ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti.

Esper, "İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE İLE SAĞLAM BİR İLİŞKİ TEMİN EDİLMELİ"
 

ABD Savunma Bakanı Esper, yine bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD ile Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkes konusunda vardığı anlaşmaya genel anlamda uyuyor göründüğünü dile getirdi.

Esper, Türk ve Rus askerlerinin, bir ay önce Türk ve ABD askerlerinin yaptığı gibi Suriye'de ortak devriye görevi yürütmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya da misyonlarının hiçbir zaman Suriye sınırında Türkler ve Kürtler arasında devriye yapmak olmadığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratmayı amaçladıkları cevabını verdi.

Türk ve Rus ordularının birlikte çalışması konusundaki endişelerini, bunun NATO yörüngesinden çıkış anlamına geldiğini Türkiye'ye ilettiğini dile getiren Esper, yıllarca iyi bir müttefik olan, Kore Savaşı'nda ve Afganistan'da ABD'nin yanında mücadele eden Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeleri ve sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

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