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Dünya

ABD Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile telefonda görüştü.

AA20 Ağustos 2024 Salı 10:25 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Austin'in Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İki bakanın "Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin müttefiklerin devam eden desteğini" ele aldığını kaydeden Singh, "Austin, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini ve ikilinin yakın temas halinde olmaya devam edeceğini yineledi." ifadesini kullandı.

ABD'NİN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteği sürdüreceğine dikkati çeken Singh, Ukrayna'ya desteğin ana yolunun "güvenlik yardımları" olduğunu söyledi.

"Rus güçlerinin Ukrayna'da hareketinin olduğunu" ifade eden Singh, "Ancak, güçlerini tam olarak nereden çektiklerine dair net olarak bir şey söyleyemem." dedi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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