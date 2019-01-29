16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3184
  • 6,0819
  • 224.164
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan: DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, 'DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor. DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Savunma Bakanlığına vekaleten atandıktan sonra ilk kez Bakanlıkta (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.

Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in strateji ve planlarına yönelik çalışmaların aynen devam ettiğinin altını çizen Shanahan, Suriye konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına yönelik bir soruyu yanıtlayan Shanahan, Suriye'den çekilmenin "ilk aşamalarında" olduklarını ifade etti.

Çekilmeyi "maksatlı, koordineli ve disiplinli bir çekilme" olarak niteleyen Shanahan, şunları kaydetti:

"DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor. DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık. Finansal kapasitelerini önemli ölçüde gerilettik. Onların bir zamanlar yere göğe sığdıramadığı sosyal medyalarının büyük bir kısmını yok ettik. Onların online faaliyetlerine baktığınızda çok fazla kafa karışıklığı var. Kilit noktaları ve nüfus yoğunluğu olan önemli merkezleri artık kontrol etmiyorlar. İki yıl öncesine zamanı saracak olursak DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'ten fazlası Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak. Suriye'deki askeri operasyonları şöyle karakterize ediyorum: Terörizm riski ve toplu göç önemli ölçüde azaltıldı."

Shanahan, Suriye'nin kuzeydoğusunda karmaşık bir durumun söz konusu olduğuna işaret ederek, "Sınırın (Türkiye-Suriye) bir tarafında 3,5 milyon mülteci, diğer tarafında ise önemli ölçüde iç mülteci var." dedi.

ABD'li Bakan Vekili, çekilme sürecinde koalisyon ortakları ile askeri ve diplomatik görüşmelerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Avrupa'nın büyük başkentlerinde Suriye'nin kuzeydoğusuna destek konusunda önemli görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yerel güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda da görüşmeler yaptıklarını aktaran Shanahan, bu görüşmeleri kimlerle yaptıklarına değinmedi.

Shanahan, "Şimdi aşırıcılığı kalıcı olarak ortadan kaldırma konusunda ise ümit ediyorum ki yaşadığım süre içerisinde bu sonuca ulaştığımızı söyleyebileceğiz." şeklinde konuştu.

"Kolombiya'ya 5 bin asker" notu

ABD'nin Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Shanahan, ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarının Venezuela hükümetine yönelik tedbirleri desteklediklerini ve durumu yakından izlediklerini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Venezuela'ya karşı seçeneklerden birinin de Kolombiya'ya büyük bir askeri sevkiyat olduğu yönündeki beyanları hatırlatılan Shanahan, "Bu konuyu (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile görüşmedim." dedi.

John Bolton'un dünkü Beyaz Saray basın toplantısında elindeki not defterinde "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuna yönelik soruları da yanıtlamaktan kaçınan Shanahan, "Bolton ile bu konuyu görüşmedim." ifadesini yineledi.

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor'

'DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor'

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

'Annemle konuşur musunuz?' isteğini geri çevirmedi

'Annemle konuşur musunuz?' isteğini geri çevirmedi

Rehin tutulan Suudi iş adamlarıyla ilgili yeni gelişme

Rehin tutulan Suudi iş adamlarıyla ilgili yeni gelişme

Meclis Başkanlığını bırakacak

Meclis Başkanlığını bırakacak

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Son 8 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Son 8 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Maduro'ya destek Trump'ın temsilcisini rahatsız etti

Maduro'ya destek Trump'ın temsilcisini rahatsız etti
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA