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Dünya

ABD Savunma Bakanından İsrail'e yerleşimci uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin engellenmesine yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 10:43 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanından İsrail'e yerleşimci uyarısı
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ve Gallant telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gallant'tan İsrail'in saldırılarına ilişkin gelişmeleri dinleyen Austin, mevkidaşına, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin engellenmesine yönelik çabaların artırılması çağrısı yaptı.

Austin, İsrail'i Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımın ulaştırılması için çalışmalarını artırmaya da çağırdı.

AUSTİN, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Austin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ile de telefonda, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları görüştü.

Austin, gemilere saldırıların ticaret akışını engellediğini ve uluslararası denizcilik endüstrisi için risk oluşturduğunu vurguladı.

Bakan, seyrüsefer serbestisinin korunması ve bölgede güvenli geçişin sağlanması konusunda çevre ülkelerle beraber çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 4 Aralık'ta, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu söylemişti.

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