ABD Savunma Bakanlığı aşı kartını ilk kez paylaştı

04 Aralık 2020 Cuma 09:18 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 09:18

14 milyondan fazla vaka ile koronavirüs salgınının merkezi konumundaki ABD'de en yüksek günlük can kaybı yaşandı.

Bir günde 2 bin 978 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 280 bin 521'e yükseldi.

TOPLAM VAKA 14 MİLYON 355 BİNE ULAŞTI

Ülkede hızla artışı devam eden vaka sayısında da en üst seviyeye ulaşıldı. Dünden bu yana rapor edilen günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde. Toplam vaka sayısı da 14 milyon 355 bin 449'a ulaştı.

Yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığı ülkenin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da, salgının başından bu yana 20 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

AŞI KARTI İLK KEZ PAYLAŞILDI

2 hafta önce aşı paketinin görselini paylaşan ABD Savunma Bakanlığı şimdi de aşı kartının görselini yayımladı.

Kişinin üzerinde taşıyacağı kartta, ne zaman aşı olduğu ve bir sonraki aşı tarihi yazacak. Kartın üzerinde 4 dozluk alan da bulunuyor.

Aşı, belli aşılama kliniklerinde yaptırılacak.

GÖZLER 10 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da geliştirdiği COVID-19 aşısının acil kullanımına onay alabilmek amacıyla FDA'ya başvurmuştu.