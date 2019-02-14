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ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği William Barr'a onay verdi.

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği William Barr'ı onayladı.

Trump'ın Aralık 2018'de adalet bakanlığı görevinden ayrılan Jeff Session'ın yerine aday gösterdiği Barr, Senato'daki oylamada 45 hayır oyuna karşı 54 evet oyu ile ABD'nin 85. Adalet Bakanı oldu.

Oylamada, Senatör Rand Paul hayır oyu veren tek Cumhuriyetçi olurken, Demokrat Senatörler Joe Manchin, Doug Jones ve Kyrsten Sinema, partilerinden ayrı bir kararla evet oyu verdi.

ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush döneminde de aynı görevi yürüten Barr'ın adaylığı, Demokratlar tarafından, özellikle Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmalara engel olacağı gerekçesiyle kabul görmemişti.

Barr ise Mueller'in yönettiği söz konusu soruşturmayı tamamlamasına izin vereceğini, Trump'ın Mueller’in nihai raporunu düzeltmesine izin vermeyeceğini ve ortaya çıkacak bulguları yasalara uygun şekilde halka açıklayacağını belirtmişti.

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