ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

AA 18 Şubat 2022 Cuma 07:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 07:04

Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 27'ye karşı 65 oyla kabul edildi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Geçici bütçe tasarısı, 8 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı.

Yasalaşması halinde söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.