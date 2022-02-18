ABD Senatosu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını kınayan tasarıyı onayladı

AA 18 Şubat 2022 Cuma 11:27 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 11:27

Tasarı, Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağına dair her türlü göstergeye sahip olduklarını açıklamasının ardından Senato'ya sunuldu.

Rusya'nın askeri saldırganlığını kınayan tasarı, Senato'da oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın Biden'ı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Moskova yönetimine karşı askeri güç kullanımına davet etmediği ancak "yaptırımlar uygulamasını" desteklediği kaydediliyor.

ABD hükümetinin Rusya'ya karşı "yaptırımlar uygulaması" getirmeyi ve "Avrupa'da barışı yeniden sağlamak" için mevcut araçlarını tüketmesini sağlamaya teşvik ediyor.

Senatör Rob Portman, Senato'nun Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini destekleme konusunda birleştiğini kaydetti.

Senatörler, Biden yönetiminin Kongre kararı olmadan Rusya'ya yaptırım uygulayabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında, Rusya'nın askeri birliklerini geri çektiği iddialarını reddederek, Rus ordusunun hazırlıklarını artırdığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında yer alan bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamış, Batılı yetkililer ise söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını kaydetmişti.