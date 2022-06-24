İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2022 Cuma / 25 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3704
  • EURO
    18,3173
  • ALTIN
    1018.85
  • BIST100
    2543.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı
Dünya

ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

AA24 Haziran 2022 Cuma 07:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

  • ABD Senatosu
  • silah düzenlemesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.