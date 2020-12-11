ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırımların önünü açan yasa tasarısını kabul etti

İHA 11 Aralık 2020 Cuma 23:17 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 23:18

ABD senatosunda, Türkiye’ye yaptırımların önünü açan yasaya onay verildi. Senato, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı 84-13 oyla kabul etti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya’dan geri çekilmesini, Ukrayna’ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyor.

Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın tasarıyı reddetme çağrısına ve veto etme tehditlerine rağmen yasa tasarısını destekledi. Temsilciler Meclisi, ise NDAA’yı 335’e 78 oyla kabul etmişti. Tasarıyı destekleyenler, çok sayıda "evet" oyunun Başkan Trump’a güçlü bir sinyal göndereceğini ve veto hakkını kullanmayacağını düşünüyor.

Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası’nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA’yı imzalamayacağı konusunda tehdit etmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.

NDAA’da yer alan diğer maddeler

Tasarıda, Savunma Bakanlığı için 635,5 milyar dolarlık temel bütçe var. “Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu” için 69 milyar dolar, 8,9 milyar dolar ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar için ayrıldı. Enerji Bakanlığı bütçesi altında nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için 26,6 milyar dolar bütçe belirlendi.

NDAA tasarısında ayrıca, Çin’e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi" kurulması öngörüldü. ABD’nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü güçlendirmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine 2,2 milyar dolar ek fon verildi.

Trump’ın Senato tarafından onaylanan NDAA hakkında karar vermek için 10 günü var. Başkan Trump’ın yasa tasarısını onaylamayı reddetmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi’ne geri gönderilecek. Trump’ın vetosu hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından “veto korumaya yakın” olarak görülüyor.