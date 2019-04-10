ABD Senatosu Türkiye'yi hedef aldı! Küstah açıklamalara Bakan Çavuşoğlu'ndan jet yanıt

ABD merkezli New York Times gazetesine ortak yazı veren ABD'li 4 Senatör Türkiye'yi hedef aldı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti'den Oklahoma Senatörü Jim Inhofe, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Parti'den Rhode Island Senatörü Jack Reed, Senato Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti'den Idaho Senatörü Jim Risch ve Senato Dış İlişkileri Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Parti'den New Jersey Senatörü Bob Menendez imzasıyla yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 ve S-400 arasında yapacağı tercihin Türkiye'nin NATO'daki konumunu belirleyeceği belirtilerek, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunuldu.

AB ülkelerindeki Rus savunma sistemlerini görmezden gelen ABD'li Senatörler, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi almasını, "Kabul edilemez bir risk" olarak değerlendirdi.

Aynı zamanda ABD'den F-35 savaş jeti alacak olan Türkiye'nin eş zamanlı olarak S-400 almasının mümkün olmadığını belirten Türkiye düşmanı senatörler, Türkiye'ye küstah tehditler savurarak," Türkiye S-400'lerin teslimatını kabul ederse, Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamında ABD hukuku çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır." dedi.

S-400'lerin alınması durumunda Türkiye'ye karşı bir çok alanda harekete geçeceklerini yazan senatörler, "Hiçbir F-35 uçağı Türkiye'nin topraklarına ulaşmayacaktır ve Türkiye'nin parça üretimi, tamirat ve bakım hizmeti gibi F-35 programına katılımı da durdurularak, programın üretim ve arz zincirinden Türk şirketleri çıkartılacaktır." dedi.

Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmasını hazmedeyen ABD'li 4 senatör, "S-400 satın alarak Kremlin'e hürmet göstermek Türkiye'nin çıkarına değildir. Putin, Sovyetler Birliği ya da çarlık rejimi döneminden daha fazla Türkiye'nin müttefiki değildir. Putin, S-400'ler ile Türkiye'yi Batı'dan ayırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE REST

ABD Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli kurumlardan gelen tepkiler üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaparak, "Bizim sadece bir tane S-400'e ihtiyacımız yok, fazlasına ihtiyacımız var. ABD geçen hafta yeni teklifi bize ulaştırdı, arkadaşlarımız çalışıyor. Şu anda acil ihtiyaç almak için müzakere ediyoruz. Amerika satarsa Patriot, biz alırız. Ama ABD satmak istemezse, yarın biz ikinci bir S-400 de alabiliriz başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz." dedi.

ABD'nin yaptığı açıklamalar ile Türkiye ile ilişkilerine zarar verdiğini belirten Çavuşoğlu," NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO sistemleriyle çelişmez. Bu konuda NATO Genel Sekreteri, bunun egemen bir ülkenin kendi kararı olduğunu söyledi. NATO ile ilgili kararlar oybirliği ile verilir. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak absürttür. Onların Rusya düşmanlığı var. Herhangi bir ülke başka bir ülkeye düşman oldu diye bizim de olmamız gerekmez. Biz egemen bir ülkeyiz. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. CATCA kararına baktığımız zaman F-35'ten bahsetmiyor. Esas müttefikliğe zarar veren onlardır." ifadelerine yer verdi.