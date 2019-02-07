ABD Senatosu'ndan Suriye'ye yaptırım yasa tasarısına onay

Senato'da Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ve diğer Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen Ortadoğu'da ABD’nin Güvenliğini Güçlendirme isimli yasa tasarısı, dün gerçekleştirilen oylamada 23’e karşı 77 oyla ile kabul edildi.

Tasarı, İran ve Rusya tarafından desteklenen Suriye hükümetinin Suriye Havayolları Kurumu tarafından sağlanan enerji, iş, hava taşımacılığı, uçak yedek parçaları veya tarafından yürütülen inşaat ve mühendislik projelerinde yer alan veya enerji endüstrisini destekleyenler konusunda yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Tasarı ayrıca, Suriye hükümeti ile işbirliği ve finansman sağlayan kuruluş ve kişilere yeni yaptırımlar getiriyor.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Taslak proje, Senato tarafından daha önce onaylanan ve ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir dizi değişiklikleri kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın yenildiği gerekçesi ile birliklerini Suriye’den çekeceklerini duyurmuştu.

Öte yandan Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio tarafından verilen yasa tasarısı, Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar Hareketi" (BDS) ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Yasa tasarısının, boykotun anayasal bir hak olduğunu düşünen ve tasarıya karşı olduğunu ifade eden Demokratların da yer aldığı Temsilciler Meclisine sunulması gerekiyor.