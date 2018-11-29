ABD'nin Yemen'de savaşına desteğini sonlandırmasını öngeren tasarı Senato'nun alt komisyonunda kabul edildi
Yemen’de ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği desteğin sonlanmasını öngören karar tasarısı ABD Senato'sunun alt komisyonunda kabul edildi.
- İHA
ABD'li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından sunulan ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği sonlandırmasını öngören karar tasarısı dün alt komitelerde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun karara ilişkin itirazlarına rağmen 37'ye karşı 63 oyla kabul edildi.
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerinin desteklediği hükümet güçleri arasında yaşanan iç savaş üç yıldan uzun süredir devam ediyor. Yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.
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