Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Yemen'de savaşına desteğini sonlandırmasını öngeren tasarı Senato'nun alt komisyonunda kabul edildi

Yemen’de ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği desteğin sonlanmasını öngören karar tasarısı ABD Senato'sunun alt komisyonunda kabul edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından sunulan ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği sonlandırmasını öngören karar tasarısı dün alt komitelerde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun karara ilişkin itirazlarına rağmen 37'ye karşı 63 oyla kabul edildi.
 
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerinin desteklediği hükümet güçleri arasında yaşanan iç savaş üç yıldan uzun süredir devam ediyor. Yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA