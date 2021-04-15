ABD, siber saldırılar nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak

15 Nisan 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:04

Konuya vakıf kaynaklardan biri yaptığı açıklamada, 30 kuruluşun kara listeye alınmasının beklendiği yaptırımlar kapsamında 10 Rus yetkilinin de ABD'den sınır dışı edileceğini söyledi.

Bir diğer kaynağa göre de Amerika Birleşik Devletleri, ekonomik açıdan agresif önlemler açıklayacak.

Bu kapsamda Amerikan finans kurumlarının ticaret kabiliyetine getirilen kısıtlamalar yoluyla ülkenin (Rusya) devlet borcu hedefleniyor.

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, yaptırım iddialarına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Uzmanlara göre söz konusu adım, Ukrayna sınırına asker sevkıyatı yaparak Batı'nın sabrını test eden Rusya ile ABD arasında zaten durma noktasına gelen ilişkilerin daha da gerilmesine neden olacak.

Geniş kapsamlı yaptırımlar, ABD hükümetinin muhtemelen Rusya'nın düzenlendiğini iddia ettiği siber güvenlik ihlaline yanıt olarak gelecek.

Siber saldırı ile korsanlar ABD'li binlerce şirket ve çok sayıda devlet dairesinin bilgisayarlarına erişim sağlamıştı.

Microsoft Başkanı Brad Smith, aralık ayında tespit edilen saldırıyı "dünyanın şahit olduğu en büyük ve en karmaşık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Washington ayrıca 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddiasıyla Moskova'yı cezalandırmayı planlıyor.

Geçen ay yayınlanan bir raporda, Amerikan istihbarat kurumları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimi Donald Trump lehine çevirip Başkan Joe Biden'ı da uzaklaştırmaya yönelik çabaları muhtemelen yönlendirdiğini iddia etmişti.

Biden ayrıca Rusya'nın Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için ödül teklif ettiği yönündeki haberlerin ardından buna karşılık verileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Washington'ın adımı, geçen ay Biden'in Putin'in bir "katil" olduğunu düşündüğünü söylemesinin ardından Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye inen iki ülke ilişkilerindeki gerilimi daha artırabilir.