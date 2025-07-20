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Dünya

ABD sıcak gelişmeyi duyurdu: Terör örgütü SDG'nin tasfiyesi için anlaşma sağlandı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Ferhad Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki güncel durum ve geleceğe yönelik adımlar ele alınırken Barrack, SDG'nin tasfiye edilerek Suriye'ye katılımı konusunda mutabık kalındığını belirtti.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 00:10 - Güncelleme:
ABD sıcak gelişmeyi duyurdu: Terör örgütü SDG'nin tasfiyesi için anlaşma sağlandı
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barrack'ın, Şahin ile bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi.

"ZAMANI GELDİ MUTABIK KILINDI"

Paylaşımda, "Tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye'ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar, birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

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