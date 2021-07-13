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Dünya

ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ticari risklere ilişkin uyarılarını artırdı

ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek bölgede artan risklere ilişkin tedarik zinciri ve yatırım bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını artırdı.

AA13 Temmuz 2021 Salı 20:24 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 20:24
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak 1 Temmuz 2020'de yayımlanan uyarıların güncellendiği belirtildi.

Çin'in bölgedeki insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek artan risklerin vurgulandığı açıklamada, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çoğunluğu Müslüman olan Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ile diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini hedef aldığı ve devlet destekli zorla çalıştırma, gözetleme, zorunlu nüfus kontrol önlemleri, çocukların ailelerinden ayrılması, toplu gözaltılar gibi insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu ihlallerin ciddiyeti ve kapsamı göz önüne alındığında, tedarik zincirlerinden, girişimlerden ve Sincan ile bağlantılı yatırımlardan çıkmayan şirketler ve bireyler ABD yasalarını ihlal etme konusunda yüksek risk taşıyabilir." uyarısı yer aldı.

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