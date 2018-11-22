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ABD sınırına yerleştirilen askerler silah kullanamayacak

ABD Savunma Bakanı Mattis, göçmenler için ABD-Meksika sınırına yerleştirilen polislerin silahsız olacaklarını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Latin Amerika’dan ABD’ye hareket eden göçmen konvoyuna ilişkin açıklama yaptı. Mattis, sınır polislerinin silahsız olacaklarını ifade ederek, "Silahları olmayacak ve içeriye de hiçbir silahlı unsur giremeyecek" dedi. Meksika sınırındaki askerlerin olası tehditlere karşı sınır yetkililerini koruyacaklarını kaydeden Mattis, ihtiyaç halinde şüphelileri birkaç dakika alıkoyabileceklerini ancak tutuklama yetkilerinin olmadığını ifade etti. Mattis, ABD İç Güvenlik Bakanlığının görev alacak birliklere "öldürücü güç" kullanmamaları gerektiğini bildirdiğini aktardı.
  
Göçmenler ne istiyor?
 
Honduras, Guatemala ve El Salvador’dan ayrılmak isteyen ve Meksika sınırındaki Tijuana şehrine ulaşan yaklaşık 3 bin göçmen, ülkelerini yoksulluk ve şiddet olayları sebebiyle terk ediyor.
 
Yoksulluk, baskı ve şiddet altında olan göçmenler, ülkelerinden kendileri ve aileleri için daha iyi bir gelecek amacıyla evlerinden ayrıldıklarını söylüyor. Yaşadıkları bölgenin silahlı çeteler tarafından saldırılara uğradığını belirten göçmenlerin çoğu çocuklarıyla beraber yolculuk ediyor.
 
Yeni umutlarla ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenler, gidecekleri bölgede iş bulmayı hedefliyor. Mevcut kazançlarından daha fazla kazanç elde edecekleri umuduyla yollara düşen göçmenler, geride bıraktıkları ailelerine, yakınlarına para göndermek istiyor.

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