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Dünya

ABD sınırında on binlerce düzensiz göçmen yakalandı

Amerika Birleşil Devletleri'nin (ABD), güneyindeki Meksika sınırında son 3 günde 26 bin 382 düzensiz göçmen yakalandı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 11:08 - Güncelleme:
ABD sınırında on binlerce düzensiz göçmen yakalandı
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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Raul Ortiz Ruiz, 7 bin 399 düzensiz göçmenin ise kolluk görevlilerinden kaçmayı başardığını açıkladı.

Ruiz, sınırda son 3 günde yakalanan 26 bin 382 düzensiz göçmenin gözaltına alındığına işaret ederek göçmenlerin üzerinde yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkeye girişte yasal yolları kullanmayanlara 12 Mayıs'tan itibaren hızlı bir şekilde sınır dışı prosedürlerinin uygulanacağını belirtti.

ABD'de göçmenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesine izin veren Kovid-19 dönemi yetkilendirmesinin bu hafta sona erecek olması nedeniyle güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirler sıkılaştırılmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla suçluyor.

ABD Sınır Devriyesinden paylaşılan bilgilere göre, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla kanun kapsamında düzensiz göçmenlerin büyük bölümü 2 saatten kısa sürede sınır dışı ediliyor.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.

  • Meksika
  • düzensiz göçmen
  • ABD-Meksika sınırı

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