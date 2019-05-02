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ABD sınırını geçen Guatemalalı bir çocuk daha gözaltında öldü

ABD sınırını geçtiği için Teksas’ta bir göçmen merkezinde tutulan 16 yaşındaki Guatemalalı bir erkek çocuğun gözaltındayken öldüğü belirtildi. Sadece altı ay içinde üç Guatemalalı çocuk bu şekilde hayatını kaybetti.

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ABD’li yetkililer, tek başına yola çıkarak ABD’ye gelen çocuğun Salı günü yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ancak çocuğun ailesinin nerede olduğu, ABD’ye kaçak giriş yapıp yapmadığı ve ülkede ne kadardır bulunduğuna dair bir ayrıntı verilmedi.
Çocuklar ve Aileler İdaresi’nin sözcüsü Evelyn Stauffer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından 20 Nisan’da Teksas’taki barınağa transfer edilen çocuğun bu esnada hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini söyledi.
 
'ATEŞ, BAŞ AĞRISI VE TİTREME'
 
Yazılı bir açıklama yapan Stauffer, çocuktaki belirtilerin Mülteci Yerleştirme Bürosu’na ait söz konusu merkezdeyken fark edildiğini belirtti.
 
Transferden bir gün sonra, 21 Nisan’da, çocuğun ‘fark edilir derecede’ hastalandığı; ateş, baş ağrısı ve titreme nöbetleri saptandığı kaydedildi. Yetkililer tarafından hastaneye götürülen çocuk, aynı gün taburcu edildi.
Ancak ertesi gün çocuğun hâlâ hasta olması üzerine ambulansla bir çocuk hastanesi götürüldü ve burada yoğun bakımda birkaç gün tedavi gördü. 30 Nisan’da ise çocuğun yaşamını yitirdiği duyuruldu.
 
Stauffer, ölüm nedeninin araştırıldığını söylerken, çocuğun ailesine de bilgi verildiğini belirtti.
 
İLK KEZ YAŞANMIYOR 
 
Yaşanan bu ölüm ilk değil. ABDli yetkililer, ölüm sebeplerini 'hastalık belirtileri’ olarak açıklıyor. Uzmanlar da, göçmenlerin günlerce gıda veya su almadığını söyleyerek ölümlerin sıvı kaybı ve şoktan kaynaklanabileceğini savunuyor.
Daha önce de geçen yıl aralık ayı başında Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı yedi yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ölmüştü.
 
Ardından sekiz yaşındaki Guatemalalı bir erkek çocuk Noel kutlamalarının olduğu 25 Aralık’ta yine gözaltındayken yaşamını yitirmişti.   
 
Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan binlerce göçmen zulüm, yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle ABD'ye göç ediyor.
 
Yaşanan ölüm vakaları göçmenlerin kötü koşullarına bir kez daha gündeme getirirken, İç Güvenlik Bakanlığı ise artan göç karşısında kapasitenin aşılması dolayısıyla kaynakların tükendiğini söyleyerek kendini savunuyor.
 
(Sputnik)

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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