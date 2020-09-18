ABD sınırlarını kapatıyor!

AA 18 Eylül 2020 Cuma 20:24 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 20:24

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle Kanada ve Meksika ile olan sınırlarının "zorunlu olmayan tüm seyahatlere" kapalı tutulması kararını 21 Ekim'e kadar uzattı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Komiseri Mark Morgan, söz konusu kararı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Buna göre ABD'nin karadan bağlantısı olan iki komşusu Kanada ve Meksika ile sınırları "zorunlu olmayan tüm seyahatlere" kapalı kalmaya devam edecek.

Morgan, "Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlatabilmek amacıyla kara sınırlarımızın kapalılığını 21 Ekim'e kadar uzatıyoruz ancak bu süreçte zorunlu ticaret ve seyahat akışını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İlk olarak 21 Mart'ta getirilen seyahat yasağı kararı daha sonra her seferinde "birer ay" şeklinde uzatılmıştı.

ABD, 202 bini geçen ölü sayısıyla dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.