ABD sokakları anarşiye teslim... 'Çatışma Vietnam Savaşı gibiydi'

star.com.tr 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:36

Rochester Polis Departmanı'nın yaptığı açıklaya göre, kentteki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kolluk kuvvetleri, saldırının bir arka bahçede gerçekleştiğini söyledi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, incelemeler devam ediyor.



Bir tanık yerel basına yaptığı açıklamada, çatışma benzeri silah seslerinden bahsederek, "Vietnam Savaşı gibiydi.' dedi. Şehir, Daniel Prude'nin ölümüyle, iki haftadır şiddetli protestolarla savaş alanına döndü.

Protestocular, siyah adamın polis şiddetinin kurbanı olduğunu iddia ediyor. Olaya karışan yedi memur görevden alındı.

star.com.tr