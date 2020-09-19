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Dünya

ABD sokakları anarşiye teslim... 'Çatışma Vietnam Savaşı gibiydi'

ABD'nin New York eyaleti Rochester kentinde çıkan silahlı çatışmada iki kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bir tanık yerel basına yaptığı açıklamada, çatışmayı 'Vietnam Savaşı gibiydi' sözleriyle tarif etti.

star.com.tr19 Eylül 2020 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:36
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Rochester Polis Departmanı'nın yaptığı açıklaya göre, kentteki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kolluk kuvvetleri, saldırının bir arka bahçede gerçekleştiğini söyledi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, incelemeler devam ediyor.

Bir tanık yerel basına yaptığı açıklamada, çatışma benzeri silah seslerinden bahsederek, "Vietnam Savaşı gibiydi.' dedi. Şehir, Daniel Prude'nin ölümüyle, iki haftadır şiddetli protestolarla savaş alanına döndü.

Protestocular, siyah adamın polis şiddetinin kurbanı olduğunu iddia ediyor. Olaya karışan yedi memur görevden alındı.

star.com.tr

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