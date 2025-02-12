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Dünya

ABD: Somali'de düzenlenen hava saldırısında 14 DEAŞ üyesi öldürüldü

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 1 Şubat'ta Somali'nin Puntland eyaletine bağlı Bari bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen hava saldırısında örgüte finansman sağlayan Ahmed Maeleninine'nin de aralarında olduğu 14 üyenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
ABD: Somali'de düzenlenen hava saldırısında 14 DEAŞ üyesi öldürüldü
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AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Puntland'ın Bari bölgesindeki Cal-Miskaad Dağları'nda 1 Şubat'ta DEAŞ'a yönelik hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda örgütün "dış operasyonlarının finansmanında önemli bir rol oynayan" ve örgüt üyelerinin ABD ve Avrupa'ya gönderilmesinden sorumlu olan Maeleninine'nin öldürüldüğü belirtildi.

AFRICOM açıklamasında, saldırıda Maeleninine'nin yanı sıra 13 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıda, ölen ya da yaralanan sivil olmadığı kaydedildi.

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