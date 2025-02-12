ABD: Somali'de düzenlenen hava saldırısında 14 DEAŞ üyesi öldürüldü

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Puntland'ın Bari bölgesindeki Cal-Miskaad Dağları'nda 1 Şubat'ta DEAŞ'a yönelik hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda örgütün "dış operasyonlarının finansmanında önemli bir rol oynayan" ve örgüt üyelerinin ABD ve Avrupa'ya gönderilmesinden sorumlu olan Maeleninine'nin öldürüldüğü belirtildi.

AFRICOM açıklamasında, saldırıda Maeleninine'nin yanı sıra 13 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıda, ölen ya da yaralanan sivil olmadığı kaydedildi.