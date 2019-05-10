ABD Somali'deki DEAŞ kamplarını vurdu: 17 ölü
ABD'nin, Somali'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik son üç günde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, örgüte yönelik baskının artırılması amacıyla Golis Dağları bölgesinde kamp kuran DEAŞ militanlarına hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, 8 Mayıs’da düzenlenen hava saldırısında 13, 9 Mayıs’taki bombalamada ise 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Operasyonların Somali hükümeti ile ortaklaşa yürütüldüğü belirtilen açıklamada, herhangi bir sivil can kaybı ve yaralanma hadisesinin yaşanmadığı kaydedildi.
Somali’de geçen yıldan bu yana Eş-Şebab’a yönelik hava saldırılarını artıran ABD, son bir ayda DEAŞ’a yönelik dördüncü saldırısını gerçekleştirdi.
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