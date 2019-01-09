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ABD Somali'deki hava saldırılarını artırdı

Somali'de ABD saldırılarında son bir haftada 26 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

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ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırılarını artırdı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, dün Bay ilinde yapılan hava saldırısında 6, önceki gün Bagdaad bölgesindeki iki saldırıda 4 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, dün vurulan alanın örgüte ait bir konaklama bölgesi olduğu ve bir aracın da imha edildiği kaydedildi.

Son bir haftada Somali'de 5 hava saldırısı gerçekleştiren ABD'nin etkisiz hale getirdiği Eş-Şebab militanı sayısı toplam 26 oldu.

Geçen hafta, Amerikan NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Donald Trump'ın, başkan olmasından bu yana artan hava saldırılarını azaltmayı planladığını belirtmişti.

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