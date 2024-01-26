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Dünya

ABD soykırımın suç ortağı oldu! İsrail'e F-35 ve F15 desteği

ABD'nin, 112 gündür Gazze'ye soykırım gerçekleştiren İsrail ile çok sayıda F-35, F15 AI uçağı ve Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 02:23 - Güncelleme:
ABD soykırımın suç ortağı oldu! İsrail'e F-35 ve F15 desteği
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İsrail medyası, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv'e çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Washington'la yapılan anlaşmada yer alan Savunma Bakanlığından İsrailli yetkililerin şu sözlerini aktardı:

"Gazze Şeridi'nde devam eden savaş sırasında ABD ile İsrail arasında dramatik silah anlaşması imzalandı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail ordusuna konuşlandırılacağı üç yeni filo ve binlerce mühimmat sağlanacak."

İsimlerini belirtilmeyen yetkililere göre anlaşma, İsrail ordusuna çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri sağlanmasını içeriyor.

Yetkililer, Gazze'deki savaşın ve kuzeyde Lübnan Hizbullah'ıyla çatışmaların devam ettiği bir dönemde imzalanan anlaşmanın "olağanüstü büyüklükte" olduğunu söyledi.

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