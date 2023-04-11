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Dünya

ABD sözcüsü cevap veremedi: ABD askerleri neden oradaydı?

PKK/YPG'nin teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'in Süleymaniye'de düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüştü. ABD'nin 'Yabancı Terör Örgütleri' listesinde yer alan Şahin'in konvoyunda Amerikan askerlerinin yer aldığını teyit edilmişti. ABD Dışişleri sözcüsüne soru yönelten Türk muhabir, 'ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye koruma mı sağlıyor?' dedi fakat ABD sözcüsü 'Pentagon'a sorun.' diyerek soruyu cevapsız bıraktı.

11 Nisan 2023 Salı 04:23 - Güncelleme:
ABD sözcüsü cevap veremedi: ABD askerleri neden oradaydı?
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7 Nisan Cuma günü ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin teröristbaşı "Mazlum Kobani" ve "Şahin Cilo" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ABD DOĞRULAMIŞTI: KONVOYDA 3 ABD ASKERİ VAR

1 gün sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), saldırıyı doğrulayan bir açıklama gelmişti. The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda 3 ABD askerinin bulunduğunu bildirmişti.

SÖZCÜ CEVAP VEREMEDİ

TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, PKK/YPG teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili merak edilen soruları ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e sordu.

Paksoy Patel'e, ABD'nin Suriye'den Irak'ın kuzeyine yaptığı son ziyarette PKK/YPG teröristbaşı 'Mazlum Kobani'ye koruma teklif edip etmediği sorusunu yöneltti. Sözcü, konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek cevap vermekten kaçındı.

İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:

Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.

Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.

Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?

Patel: Pentagon'a sorun.

Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?

Patel: Pentagon'a sorun.

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