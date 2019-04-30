ABD: Sri Lanka'da teröristler hala serbest, yeni saldırılar olabilir

ABD'nin Sri Lanka Büyükelçisi Alaina Teplitz 21 Nisan Pazar günü kilise ve otellere yönelik gerçekleştirilen saldırılara katılan bazı teröristlerin hala serbest olduklarını ve yeni saldırılar planlıyor olabileceklerini söyledi.

Büyükelçi Teplitz, "Saldırganların yakalanması yönünde büyük ilerleme kaydedildi. Ancak hikayenin henüz bitmediğini düşünüyorum. Daha fazla saldırı için aktif bir şekilde plan yapıldığına inanıyoruz" dedi.

Sri Lankalı güvenlik güçleri, teröristlerin Ramazan ayı başlamadan önce saldırı yapabilecekleri ihtimalleri olduğuna dair gelen istihbarat raporları yüzünden alarmda olduklarını bildirdi.

"ASKER VE POLİS HALA ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDİYOR"

Saldırıların gerçekleştirilmesinden bu yana 42'si yabancı uyruklu olmak üzere çok sayıda kişi yakalandı. Üst düzey bir polis istihbarat yetkilisi, "Güvenlik birkaç gün boyunca sıkı kalacak, çünkü asker ve polis hala şüphelileri takip ediyor" dedi. Adını belirtmeyen bir hükümet kaynağı ise Ramazan ayından önce gerçekleştirilebilecek herhangi bir saldırı ihtimaline karşı ülke genelinde güvenlik kuruluşları arasında polis ve güvenlik güçlerine talimat veren önemli bir belge yayınlandığını söyledi.

Daha fazla saldırı riskinin gerçek olduğunu söyleyen Teplitz, "Aktif saldırı grubunun tamamen etkisiz hale getirilmediğine inanmak için kesinlikle bir nedenimiz var" açıklamasında bulundu.

Sri Lanka hükümeti saldırılardan sonra yürürlüğe giren acil yasa gereğince dün kadınların yüzlerine peçe takmasını yasakladı. Ancak saldırıların ardından yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasını engellemek için Facebook, WhatsApp ve Viber gibi sosyal medya platformlarına koyulan yasak bugün kaldırıldı.

SRİ LANKA'DA KİLİSE AYİNLERİ PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

Sri Lanka Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, kilise ayinlerinin 5 Mayıs Pazar günü sıkı güvenlik önlemleri altında başlayacağını bildirdi. Kardinal Malcolm Ranjith, kilisenin 21 Nisan intihar saldırılarına ilişkin hükümet soruşturmasını yakından takip ettiğini ve günlük hizmetlere dönmeden önce güvenlik durumundan emin olmak istediğini söyledi.