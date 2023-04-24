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Dünya

ABD Sudan operasyonuna hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Senato Başkanı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCharty'yi, gönderdiği mektupla ABD personelinin Sudan'dan tahliye edilmesi konusunda bilgilendirdi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
ABD Sudan operasyonuna hazırlanıyor
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Biden, Savaş Yetkileri Kararı çerçevesinde Harris ve McCharty'ye gönderdiği mektupta, "Benim talimatımla, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri personeli, Sudan'da kötüleşen güvenlik durumuna yanıt olarak ABD personelini ve diğerlerini Hartum, Sudan'dan tahliye etmek için bir operasyon düzenledi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu operasyonu yürütmek ve desteklemek için Cibuti, Etiyopya ve Sudan'a uygun muharebe teçhizatına sahip Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri personeli konuşlandırıldığını belirten Biden, ABD personelini ve diğerlerini korumak için durum gerektirdiği sürece askerlerin Cibuti'de görevlerine devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, mektubunda şunları kaydetti:

"Bu eylemi, Başkomutan ve İcra Kurulu Başkanı olarak anayasal yetkime uygun şekilde, Birleşik Devletler vatandaşlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında koruma ve Birleşik Devletler ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını ilerletme sorumluluğumla tutarlı olarak yönettim ve Birleşik Devletler dış ilişkilerini yürüttüm."

Joe Biden, söz konusu eylemleriyle ilgili Kongre'ye desteği için teşekkür etti.

  • Joe Biden
  • Senato

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