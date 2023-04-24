ABD Sudan operasyonuna hazırlanıyor

Biden, Savaş Yetkileri Kararı çerçevesinde Harris ve McCharty'ye gönderdiği mektupta, "Benim talimatımla, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri personeli, Sudan'da kötüleşen güvenlik durumuna yanıt olarak ABD personelini ve diğerlerini Hartum, Sudan'dan tahliye etmek için bir operasyon düzenledi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu operasyonu yürütmek ve desteklemek için Cibuti, Etiyopya ve Sudan'a uygun muharebe teçhizatına sahip Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri personeli konuşlandırıldığını belirten Biden, ABD personelini ve diğerlerini korumak için durum gerektirdiği sürece askerlerin Cibuti'de görevlerine devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, mektubunda şunları kaydetti:



"Bu eylemi, Başkomutan ve İcra Kurulu Başkanı olarak anayasal yetkime uygun şekilde, Birleşik Devletler vatandaşlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında koruma ve Birleşik Devletler ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını ilerletme sorumluluğumla tutarlı olarak yönettim ve Birleşik Devletler dış ilişkilerini yürüttüm."

Joe Biden, söz konusu eylemleriyle ilgili Kongre'ye desteği için teşekkür etti.

