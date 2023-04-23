ABD, Sudan'daki elçiliğini kapatarak personelini tahliye etti

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Hartum kentindeki büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldığını ve tüm ABD personelini ve güvenliği sorumluluğumuz altındaki aile üyelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiğini duyurdu. Büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri askıya almak her zaman zor bir karardır ancak personelimizin güvenliği benim öncelikli sorumluluğumdur." ifadelerini kullandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların ciddi ve artan güvenlik riskleri yarattığı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Blinken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geniş çaplı çatışmalar sivil ölümlere, yaralanmalara ve önemli altyapı hasarlarına neden olmuş ve büyükelçiliğimiz personeline kabul edilemez bir risk oluşturmuştur. Sahada bulunan ekibimizin, ABD askeri kuvvetlerinin ve hükümetimizin diğer unsurlarının bu tahliye görevini yerine getirirken gösterdikleri beceri ve profesyonelliği takdir ediyorum."

Blinken, Sudan'daki Amerikalıların kendi güvenlikleri için planlama yapmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini ve bölgedeki ABD vatandaşlarına düzenli olarak bilgi sağlayacaklarını belirtti.

Sudan'da çatışmaların taraflarına bayram için acilen ateşkesi uzatmaları çağrısında bulunan Blinken, taraflara sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini hatırlattıklarını kaydetti.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sudan için yeni bir seyahat uyarısı yayınlayarak ABD vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri, orada bulunan ABD vatandaşlarının ise ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

- "GÜVENLİK KOŞULLARININ YAKIN ZAMANDA DEĞİŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ"



ABD Dışişleri, Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Müsteşarı John Bass, konuya ilişkin gazetecilere telekonferansla yaptığı açıklamada, ABD personelinin tahliyesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyada iddia edildiği gibi Hızlı Destek Güçlerinin kendilerine herhangi bir destek vermediğini belirten Bass, "Hızlı Destek Güçlerinin bize koordineli bir şekilde destek verdiği iddiaları doğru değil. Onlar sadece operasyon sırasında bizim askerlerimize ateş etmediler. Bu davranışlarının bir sebebi de kendilerinin çıkarlarıydı." dedi.

Güvenlik koşullarının Sudan'da hızlı bir şekilde kötüleştiğini anlatan Bass, Hartum'daki havaalanını kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Bass, "Güvenlik koşullarının yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz ancak bu çatışmayı sonlandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki, sivil havaalanının kullanılamaması ve güvenlik koşullarındaki belirsizlik nedeniyle, şimdilik ve önümüzdeki günlerde, Sudan'daki vatandaşlarımıza ABD hükümeti tarafından herhangi bir tahliye yapılmasını öngörmüyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki birçok ABD vatandaşı ve diğer ülkelerden vatandaşların Hartum'dan Kızıl Deniz'deki Port Sudan'a kara yoluyla gittiğini aktaran Bass, bu yolculuğun oldukça çetin olacağını ve ABD vatandaşlarına bu yolu izlememelerini tavsiye ettiklerini söyledi.

- PENTAGON KAÇIŞ YOLLARINI YAKINDAN İZLEYECEK



ABD Savunma Bakanı Özel Kuvvetler ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Danışmanı Chris Maier, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un gelecek günlerde Amerikalıların tahliyelerine destek için Dışişleri ile çalışacağını belirtti.

Maier, kara yolu ile ülkeyi terk etmek isteyenlere destek olmak üzere Pentagon'un kara yollarını yakından izleyeceğini ve olası tehditleri tespit etmeye çalışacağını ifade etti.

Port Sudan'a varan ABD vatandaşlarının tahliyesine de destek vereceğini aktaran Maier, ayrıca karadan kaçış yollarında saldırıları önlemek üzere ayrışma kanalları kuracaklarını anlattı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Direktörü Korgeneral Douglas Sims ise ABD personelinin tahliyesi için CH-47 Chinook tipi 3 helikopterin Cibuti'den Etiyopya'ya oradan da Sudan'a uçtuğunu tahliyenin bu helikopterlerle yapıldığı bilgisini verdi.

Sims, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Langeley'in iki tarafın komutanları ile görüştüğünü ifade etti.