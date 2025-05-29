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Dünya

ABD, Suriye adımlarını hızlandırdı! Dikkat çeken 'saldırmazlık anlaşması' önerisi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinde yaptığı açıklamada, Suriye ile İsrail arasındaki sorunun çözülebileceğini, barışın 'saldırmazlık anlaşması ve sınırların belirlenmesiyle' başlaması gerektiğini ifade etti.

IHA29 Mayıs 2025 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
ABD, Suriye adımlarını hızlandırdı! Dikkat çeken 'saldırmazlık anlaşması' önerisi
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şam'da Suriye lideri Şara ile bir araya geldi. Barrack, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

"BARIŞ, SALDIRMAZLIK ANLAŞMASI VE SINIRLARIN BELİRLENMESİYLE BAŞLAMALI"

Barrack, ziyareti kapsamında ABD'nin Şam Büyükelçiliği konutunda 13 yıl aradan sonra ABD bayrağını göndere çekti. Barrack gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin tüm çabalarının yeni Suriye hükümetinin çıkarına olduğunu ifade etti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönünde cesur bir karar aldığını belirtti. Suriye ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın "çözülebilir bir sorun" olduğunu belirten Barrack, barışın "saldırmazlık anlaşması ve sınırların belirlenmesiyle" başlaması gerektiğini ifade etti. Barrack, "Suriye ve İsrail çözülebilir bir sorundur. Ancak diyalogla başlar. Bence sadece saldırmazlık anlaşmasıyla başlamamız, sınırlar hakkında konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SURİYE ARTIK TERÖRÜ DESTEKLEYEN BİR ÜLKE OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEK"

Barrack, Suriye'nin ABD tarafından artık "terörü destekleyen bir ülke" olarak değerlendirilmeyeceğini vurgulayarak, "Esad rejiminin sona ermesiyle bu konu da ortadan kalktı" dedi. Barrack, ABD Kongresi'nin 6 aylık bir inceleme süreci olduğunu belirtti. Barrack, "ABD'nin niyeti ve Başkan'ın (Donald Trump) vizyonu, müdahale etmeyerek, talepte bulunmayarak, şartlar koymayarak, kültürümüzü sizin kültürünüze dayatmayarak bu genç hükümete bir şans vermemiz gerektiğidir" şeklinde konuştu.

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