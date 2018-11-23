ABD Suriye Özel Temsilcisi: ABD ve Rus askerleri Suriye'de çatıştı

Russia Today haber sitesinde yer alan bilgiye göre ABD Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey ABD ve Rus askerlerinin Suriye'de çatıştığını açıkladı.

Jeffrey çatışmada ölen ya da yaralanan asker olup olmadığı hakkında bilgi vermezken, olayın ne zaman gerçekleştiğini de açıklamadı.

RUSYA'YA ÇAĞRI Rusya'ya çağrıda bulunan Temsilci Jeffrey, "Rusya'yı İran'a askerlerini çekmesi konusunda baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi. Rusya'nın yaptırımları kaldırın İran'ı Suriye'den çıkaralım teklifine karşılık veren Jeffrey, "İran'ın Suriye'den çıkması karşılığında yaptırımları hafifletmeyeceğiz" dedi. HEDEFİMİZ ESED DEĞİL ABD'nin Suriye'deki hedefleri hakkında konuşan Jeffrey, "Suriye'de amacımız Esed'i devirmek değil" dedi.

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