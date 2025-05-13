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Dünya

ABD: Suriye'de barış görmek istiyoruz

Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Suriye'de barış ve refahın olduğunu görmek istediklerini ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin bir amacının da bu olduğunu söyledi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 22:40 - Güncelleme:
ABD: Suriye'de barış görmek istiyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, düzenlediği basın brifinginde Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili "yaptırımların kaldırılacağı" yönündeki açıklamalarının üzerine daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini, ancak sürecin bölgeye barış ve refah getirmesini istediklerini belirtti.

"BİZ BURADA BARIŞ VE REFAH GÖRMEK İSTİYORUZ"

ABD'li sözcü, "Başkan, tüm bu bölgenin geliştiğini görmek istediğinden bahsetti. Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaptırımların ne zaman ve ne şekilde kaldırılabileceği hususundaki sorulara şu aşamada net yanıtlar veremeyeceğini söyleyen Pigott, Trump'ın açıklamalarına uygun şekilde sürecin ilerleyeceğini belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Başkan Erdoğan bizzat istemişti! Trump: Suriye'ye yaptırımları kaldırdık

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