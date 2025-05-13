ABD: Suriye'de barış görmek istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, düzenlediği basın brifinginde Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili "yaptırımların kaldırılacağı" yönündeki açıklamalarının üzerine daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini, ancak sürecin bölgeye barış ve refah getirmesini istediklerini belirtti.

ABD'li sözcü, "Başkan, tüm bu bölgenin geliştiğini görmek istediğinden bahsetti. Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaptırımların ne zaman ve ne şekilde kaldırılabileceği hususundaki sorulara şu aşamada net yanıtlar veremeyeceğini söyleyen Pigott, Trump'ın açıklamalarına uygun şekilde sürecin ilerleyeceğini belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Başkan Erdoğan bizzat istemişti! Trump: Suriye'ye yaptırımları kaldırdık