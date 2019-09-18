29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6671
  • 6,2663
  • 274.22
  • 101567
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor'

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki yasa dışı varlığının barış sürecini engellediğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mizintsev, Savunma Bakanlığında düzenlediği brifingde, ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ve müttefiklerinin, Suriyelilerinin kaderine önem vermediğini belirten Mizintsev, "ABD, Suriye'deki yasa dışı varlığını haklı göstermek ve jeopolitik arzularını tatmin etmek için Suriye'deki gerginlik bölgelerine ihtiyaç duyuyor. ABD'nin olduğu her yerde, yıkım, kıtlık, çeşitli hastalıkların olduğunu görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Mizintsev, "ABD ve müttefiklerin Suriye'deki yasa dışı varlığı barış sürecini engelliyor." ifadesini kullandı.

Mizintsev, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Al Hol kampındaki hayat şartlarının kötü olduğuna dikkati çekerek "Al Hol kampı, ABD'nin Suriye'de uyguladığı yıkıcı politikasının örneğidir." dedi.

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Saldırıyı drone ile engelledi! İşte nefes kesen o anlar

Saldırıyı drone ile engelledi! İşte nefes kesen o anlar

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

Eşi boşanmak istediğini söyledi sonrası çok acı

Eşi boşanmak istediğini söyledi sonrası çok acı

Çağrı yaptı: 'Türk gökmenleri' bekliyoruz

Çağrı yaptı: 'Türk gökmenleri' bekliyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA