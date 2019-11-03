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ABD Suriye'de boşalttığı üslere geri dönüyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü. ABD, iki gün önce de Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahasında devriye yapmıştı.

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ABD ordusunun, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki üslerinden çekilmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşalttığı üslerine dönüş çalışmaları sürüyor.
 
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı.
 
ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı.
 
Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.
 
Anadolu Ajansı (AA), ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'ın (Kobani) güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleştiğini duyurmuştu.
 
Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
 
PETROL SAHALARINDA DEVRİYE
 
ABD ordusu Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.
 
ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. 
 
Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye'de petrol yataklarının varlığı biliniyor.
 
Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına 15-20 kilometre uzaklıkta.
 
Rumeylan ilçesinde ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor.
 

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