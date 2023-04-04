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Dünya

ABD, Suriye'de DEAŞ liderini öldürdü

ABD tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri'nin öldürüldüğü belirtildi.

IHA4 Nisan 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
ABD, Suriye'de DEAŞ liderini öldürdü
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Suriye'de düzenlenen askeri operasyonda DEAŞ lideri Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri'nin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon sırasında ölen ya da yaralanan bir sivil olmadığı kaydedilen açıklamada, örgütün bölgede ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, örgütün gücünün zayıf olmasına rağmen bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü ancak DEAŞ liderinin ölümünün dış saldırı planlarını geçici olarak bozacağı belirtildi.

Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri'nin Avrupa'da DEAŞ saldırılarını planlamaktan sorumlu olduğu ve örgütün liderlik yapısını kurduğu bildirildi.

Şubat ayında yayınlanan Bileşmiş Milletler raporuna göre DEAŞ'ın yaklaşık yarısı silahlı olmak üzere Suriye ve Irak'ta 5 bin ile 7 bin arasında üyesi ve destekçisi olduğu tahmin ediliyor.

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