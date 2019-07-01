ABD, Suriye'de El Kaide'nin lider kadrosuna saldırı düzenledi

Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin, Halep yakınlarında El Kaide'ye ait bir eğitim kampına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun hedefinin, Suriye dışında saldırı planlamaktan sorumlu El Kaide üyeleri olduğu belirtildi. Suriye'de El Kaide, "Heyet Tahrir üş Şam" adı altında faaliyet gösteriyor.

Örgüt ülkenin kuzeybatısında varolabilmek için alan bulabiliyor. Amerikan Merkez Komutanlığı Suriye'de El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu.

İsrail ise, Humus'un ve Şam'ın dış mahallelerinde Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in attığı füzelere Suriye hava savunma sistemiyle karşılık verdi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam'ın güneyinde biri bebek dört sivilin öldüğünü duyurdu. İsrail, Suriye'de İran ve Hizbullah hedeflerine bugüne kadar yüzlerce saldırı gerçekleştirdi.

(NTV)