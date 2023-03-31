ABD, Suriye'de yeni oyun peşinde! PKK gözetiminde DEAŞ'ı örgütlüyor

Amerikan Politico dergisinin, Suriye'nin kuzeyinde PKK gözetimindeki hapishanelerde tutulan DEAŞ teröristlerinin yeniden örgütlendiğini yazması, "ABD Suriye'de yeni bir operasyon peşinde mi?" sorusuna neden oldu. Haberde, PKK'nın binlerce DEAŞ'lıyı kontrol etmekte zorlandığı belirtilmesi, olası operasyona zemin hazırlamak diye yorumlandı. Haber, terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi Brett McGurk'ün Irak, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye ziyaretinden hemen sonra geldi.

Amerika Suriye'deki varlığını terör örgütü PKK işgali altındaki bölgeler üzerinden güçlendirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Batı medyasında son günlerde terör örgütleri PKK/YPG/SDG ve DEAŞ haberlerinin yeniden yoğunlaşması dikkat çekerken, Yeni Şafak'ın haberine göre, Amerika merkezli internet sitesi Politico, Suriye'de DEAŞ'lı teröristlerin ve ailelerinin tutulduğu kamplarda 65 bin kişinin olduğunu ve örgütün yeniden yapılandığını öne sürdü. Haberde, PKK'nın Suriye kolu olan YPG/SDG'nin 26 geçici hapishanesinde 10 binden fazla DEAŞ üyesinin bulunduğu ve güvenli kamplarda 54 bin kadın ve çocuğun ikamet ettiği belirtildi. Zor şartlar altında zapt edilen 10 bin DEAŞ teröristinin ciddi bir tehlike oluşturduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu adam terör örgütlerini sevk ve idare ediyor" dediği ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, ocak ayında bölgeye gelmesi sonrası yaşanan hareketlilik, "ABD, Suriye'de PKK-DEAŞ oyununu tazeliyor" yorumuna neden oldu. Irak ve Suriye'de son aylarda artan DEAŞ saldırıları da gelişmeyi doğrular nitelikte.

DERME ÇATMA HAPİSHANELERDE BU İŞ ZOR

Haberde, Suriye'deki tutuklu krizinin ABD'nin daha önce karşılaşmadığı eşi benzeri görülmemiş bir insani ve güvenlik sorununu temsil ettiği kaydedildi. 21 yıl önce Guantanamo Körfezi'ne sadece 780 terör zanlısı bırakıldığı, buna karşılık Suriye'de PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde bulunan derme çatma hapishanelerde tutulan binlerce DEAŞ üyesinin kontrolünün zor olduğu ifade edildi. Politico, yalnızca tutuklanan 10 bin kişinin Suriye'deki orijinal kapasiteleriyle 13 Guantanamo benzeri hapishaneyi doldurduğuna dikkat çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ

Haberde PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'ye övgüler yağdırılırken, Amerika'nın hava ve kara desteği sağlayarak SDG'yi desteklemede hayati bir rol oynadığına dikkat çekildi. 100 binden fazla SDG üyesinin ABD tarafından DEAŞ ile mücadele için koordine edildiğine vurgu yapıldı. Örgütün propaganda konusunda ustalaştığı ve yüzlerce ülkeden yaklaşık 50 bin yabancı milisi bünyesine katmayı başardığı iddia edildi. Çalışmada, Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesine yönelik siyasi baskılara rağmen, Washington yönetiminin, ülkeden çekilmeyi zorlaştıran büyük lojistik zorluklarla karşı karşıya olduğu savunulması da dikkatlerden kaçmadı.

MCGURK IRAK'TA MILLEY SURİYE'DE

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü olarak görev yapan Brett McGurk'ün ocak ayında Irak'ı ziyareti sonrası bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Eski ABD Başkanı George Bush döneminden beri bölgede aktif bir şekilde rol alan McGurk'ün, Irak'ın işgali, DEAŞ'ın yükselişi, PKK'nın bölgede ağırlık kazanması, Suriye'nin bölünmesi gibi kritik olaylarda önemli rolü olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz günlerde ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmiş, teröristlerle kameraların karşısına geçmişti. ABD'li üst düzey isimlerin bölgeyi ziyareti ve peş peşe yaşanan sıcak gelişmeler, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerine destek veren ABD, yeniden DEAŞ'ı mı örgütlüyor" sorusunu gündeme getirdi.

WASHİNGTON TÜRKİYE'Yİ ANLAMIYOR

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Biden yönetiminin terör örgütü YPG stratejisini eleştirdi. Ford "Washington'ın geneli Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor" dedi. ABD'nin Türkiye'nin endişelerini görmezden geldiğini belirtti. Biden yönetiminin terör örgütü YPG ile ortaklığa gerekçe olarak gösterdiği terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi ise "imkansız görev" olarak tanımladı. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford, terör örgütü YPG/PKK ilişkisi için ise; "YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok. Kamışlı'da insanlar, sık sık Kandil şivesi duyduklarını söylüyorlar. Kandil'den geldiklerini biliyoruz" ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK ile YPG ilişkisinin ABD yönetimi tarafından inkar edilmesini aptalca olarak niteleyen Ford, Washington'ın durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu belirtti. Ford, Suriye'deki Amerikan birliklerinin "eve dönmesi gerektiğine" inandığını dile getirdi.