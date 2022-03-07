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Dünya

ABD, Suriye'deki Katibat El Tevhid Vel Cihad örgütünü terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren Katibat El Tevhid Vel Cihad (KTC) adlı örgütün ABD'nin Küresel Terör Örgütleri Listesine eklendiğini açıkladı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 23:34 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:34
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Dışişleri Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, KTC örgütünün Başkanlık Kararnamesi kapsamında ABD'nin Küresel Terör Örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Price, örgütün aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin DEAŞ ve El Kaide ile ilişkili yaptırımlara tabi örgütlerin listesine de eklendiğini ifade etti. Price, örgütün BM üyesi tüm ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulduğunu, örgütün üyelerine seyahat yasağı getirildiğini ve silah ambargosu uygulandığını kaydetti.

Örgütün Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide ile bağlantılı örgütlerden biri olduğunu aktaran Price, "KTC, Suriye'de terörist faaliyetlerde bulunmanın yanı sıra, Nisan 2017'de 14 yolcunun ölümüne ve 50 kişinin yaralanmasına neden olan Saint Petersburg metro saldırısı ve Çin Büyükelçiliğine yönelik bombalı intihar saldırısı gibi dış saldırıların gerçekleştirilmesinden de sorumludur. Örgüt Kırgızistan'ın Bişkek kentinde Ağustos 2016'da üç kişiyi yaraladı." ifadelerine yer verdi.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı
  • Katibat El Tevhid Vel Cihad

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