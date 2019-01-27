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ABD’li eski üst düzey askeri yetkili: ABD Suriye’nin güneyinde kalmaya devam edebilir

ABD Başkanı Trump’ın tüm ABD askerlerini Suriye’den çekme taahhüdüne rağmen, bazı birliklerin Suriye’nin güneydoğu sınırında bulunan Tanf üssünde kalmaya devam edebileceği belirtildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ayında ilan ettiği tüm ABD askerlerini Suriye’den çekme taahhüdüne rağmen, hükümetin bazı birlikleri Suriye-Irak-Ürdün sınırında bulunan Tanf üssünde tutmaya devam edebileceği belirtildi.
 
ABD merkezli Foreign Policy dergisinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD hükümeti, Suriye’nin kuzeyinden çekilirken İran’ın faaliyetlerine karşı koymak için ülkenin güneyindeki el-Tanf üssünde bazı askerlerini tutmayı planlıyor.
 
Dergiye konuşan ABD’li eski üst düzey askeri bir yetkili, “El-Tanf, İran’ın Irak ve Suriye’den Güney Lübnan’a bir iletişim hattı kurarak Lübnan merkezli Hizbullah’ı destekleme çabalarını engellemek için kritik bir unsur.” ifadelerini kullandı.
 
El-Tanf, Tahran’dan Akdeniz’e uzanan İran “kara köprüsü” için kritik önemde bulunuyor
 
Stratejik öneme sahip olan el-Tanf; Ürdün, Irak ve Suriye’nin birleştiği noktada, Şam-Bağdat kara yolu üzerinde yer alıyor.
 
ABD, çevresinde 55 km’lik “çatışmasızlık bölgesi” oluşturduğu el-Tanf’ta bulunan askeri üssü ile İran’ın Suriye’nin güney sınırlarındaki hareket kabiliyetini sınırlıyor.
 
ABD’nin bölgeden çekilmesi sonucu rejim ve İran destekli milislerin el-Tanf’a girmesi; Bağdat-Şam kara yolunun kontrolünü ele geçirmeleri ve böylece İran’ın, Tahran’dan Akdeniz’e kadar uzanacak kesintisiz bir kara köprüsü oluşturabilmesi anlamına geliyor.
 
Eylül 2018’de Amerikan Fox News kanalının ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un el-Tanf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiği bildirilmişti.
 

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