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Dünya

ABD, Suudi Arabistan'a istihbarat desteğini de kesti

ABD, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonları için verdiği istihbarat danışmanlık desteğini de kesti.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 00:37 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:37
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurdu.

ABD yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) Yemen'deki operasyonlarda verilen desteğin sonlandırıldığını duyurması üzerine Pentagon konuyla ilgili detayları paylaştı.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby, "Başkan'ın dünkü talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı, istihbarat, bazı danışmanlık ve taktik desteklerin de dahil olduğu muharebe dışı desteklerin tamamını kesti." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın halen ABD'nin ortağı olduğunu ancak Biden'ın talimatının Yemen'deki operasyonlarla ilişkili olduğunu ifade etti.

Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği destekleri gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Biden yönetimi daha önce Yemen'de kullandığı gerekçesi ile Suudi Arabistan'a mühimmat satışlarını askıya almıştı.

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