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Dünya

ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Odessa'daki füze saldırısı üzerine, ABD'nin Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştığını söyledi.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesinin imzalanmasından sonra Odessa kentine düzenlenen füze saldırısı üzerine ABD'nin anlaşmaya alternatif aradığı ortaya çıktı.

CNN televizyonuna konuşan USAID Yöneticisi Power, ABD'li yetkililerin, Ukraynalı muhataplarıyla anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını belirtti.

Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor." dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna makamlarından, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

  • ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı
  • USAID
  • tahıl koridoru

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